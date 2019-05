Cipro: presidente Anastasiades nomina nuovo ministro Giustizia, domani giuramento (2)

- Il presidente di Cipro Nicos Anastasiades ha disposto all'inizio del mese la revoca dell'incarico del capo della polizia Zacharias Chrysostomou per “l'incapacità di indagare tempestivamente” sui casi di sparizione di donne e ragazze addebitabili al presunto omicida seriale. La polizia cipriota è stata presa di mira per non aver indagato correttamente sulle sparizioni quando sono state segnalate per la prima volta. La polizia ha finora identificato solo il corpo di una vittima, Marry Rose Tiburcio cittadina delle Filippine, che era scomparsa con la figlia di 6 anni, Sierra, a maggio dell'anno scorso. La revoca dell'incarico del capo della polizia è arrivata dopo che il ministro della Giustizia cipriota Ionas Nicolaou si è dimesso sempre in conseguenza della gestione del caso del presunto omicida seriale. (segue) (Res)