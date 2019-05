Cipro: presidente Anastasiades nomina nuovo ministro Giustizia, domani giuramento (3)

- Il presidente Anastasiades ha parlato di "apparente negligenza" da parte della polizia nel non aver prontamente indagato sulle segnalazioni di persone scomparse. "Sono stato condotto alla spiacevole posizione di dover interrompere il servizio come capo della polizia di Cipro", ha scritto Anastasiades a Chrysostomou in una lettera diffusa ai media nazionali. "Il capo di un'autorità, anche se non si assume la responsabilità personale, deve assumersi la responsabilità di ripristinare la reputazione danneggiata del corpo che guida", ha aggiunto il capo di Stato. La polizia intanto ha annunciato di volere condurre un'indagine su eventuali “carenze” nelle indagini; le forze dell’ordine saranno affiancate anche da unità di polizia britannica nelle indagini. (segue) (Res)