Roma: Palumbo (Pd), bene operazione Polizia locale a Bastogi. Ora ristabilire legalità

- "Esprimo grande soddisfazione per l'operazione della Polizia locale in corso nel complesso immobiliare Bastogi. Lo scorso aprile, è stata proprio la commissione Trasparenza ad accendere un faro su questo quartiere residenziale e a denunciare un quadro di illegalità diffusa, sia dal punto di vista delle assegnazioni di alloggi, sia per quanto riguarda le pratiche adottate da alcuni residenti, come gli allacci abusivi alla corrente elettrica e l'uso di bombole del gas per i riscaldamenti". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo. "Uno scenario - aggiunge - che aveva destato profonda preoccupazione sia per il degrado del complesso immobiliare, abbandonato all'incuria e senza adeguata manutenzione, sia per le illegalità perpetrate da alcuni inquilini, sia per il clima di terrore in cui, come abbiamo appreso, vivono decine di residenti regolari, sempre più sotto scacco di minacce e provocazioni da parte degli irregolari e degli abusivi. La commissione si è immediatamente attivata inviando segnalazioni altri uffici competenti, sollecitando controlli della Polizia locale e inviando il verbale della seduta alla Procura di Roma, per denunciare le irregolarità di cui siamo giunti a conoscenza. Mi auguro che il blitz di questa mattina sia un primo decisivo passo per ristabilire la legalità a Bastogi e restituire tranquillità e giustizia a tutti i residenti onesti. A loro va un sentito grazie per avere avuto il coraggio e la forza di denunciare gli abusi esistenti all'interno del complesso immobiliare. Continueremo a monitorare la situazione, affinché quella di oggi non sia solo un'azione isolata, ma l'inizio di un percorso di riqualificazione di questo quartiere, volto a restituire dignità e sicurezza ai suoi residenti".(Com)