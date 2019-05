Agroalimentare: Coldiretti Latina, nel week end eccellenze locali in vestina alla Fiera dell'ascensione

- "Si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno, a Cisterna di Latina, la tradizionale Fiera dell'ascensione storica iniziativa locale promossa dal Comune che richiama la transumanza, l'ascesa dei pastori e delle greggi verso le alture circostanti la pianura pontina, alla ricerca di pascoli più rigogliosi. All'evento parteciperanno anche Coldiretti Latina e la Fondazione Campagna Amica che hanno allestito stand in via Giosuè Carducci, nel piazzale adiacente al Palazzo Comunale. Per i visitatori, a partire dalle ore 16 di sabato 1 giugno, ci sarà quindi la possibilità di assaggiare prodotti locali, a km zero e di origine italiana garantita e soddisfare tutte le curiosità parlando direttamente con i produttori. Tra le numerose iniziative organizzate per l'occasione anche un'ampia esposizione di mezzi agricoli d'epoca". Così una nota di Coldiretti Lazio. "E' un appuntamento di grande tradizione che attira ogni anno migliaia di persone. La Fiera dell'Ascensione è seguita a ottobre dalla Fiera della Ricalata che celebra il ritorno dei pastori nelle piane cisternesi – spiegano Denis Carnello e Pietro Greco, presidente e direttore di Coldiretti Latina – Si tratta anche di un'occasione per supportare i produttori locali che, nella zona tra Aprilia e Cisterna di Latina, a metà maggio, hanno avuto danni ingenti a causa di una grandinata record che ha distrutto strutture e piantagioni a cielo aperto". (Com)