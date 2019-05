Albania: ambasciatore Italia, "amministrative legittime anche senza partecipazione opposizione"

- Il risultato delle elezioni amministrative del prossimo 30 giugno sarà legittimo anche se l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha non vi parteciperà. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Tirana, Alberto Cutillo, in un'intervista concessa all'emittente televisiva pubblica albanese "Rtsh". Da oltre tre mesi l'opposizione albanese ha abbandonato il parlamento rinunciando in blocco ai mandati dei propri deputati e si è rivolta alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama, e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. Secondo Basha, l'organizzazione di elezioni non potrà più essere affidata ad "un premier che risulta essere un stupratore seriale del voto". (segue) (Alt)