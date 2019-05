Albania: ambasciatore Italia, "amministrative legittime anche senza partecipazione opposizione" (2)

- E' per questo che l'opposizione ha boicottato anche le amministrative, minacciando persino di non consentirne il loro svolgimento. La maggioranza si trova infatti a competere senza rivali nel gran parte dei comuni, mentre in alcune avrà di fronte candidati indipendenti o quelli del nuovo partito di centro destra "Bindja demokratike" (Bd), nata solo poche settimane fa da un gruppo di ex esponenti del Partito democratico (Pd) allontanati da Basha. "La partecipazione o meno dell'opposizione è una scelta personale. Le elezioni senza l'opposizione non saranno ideali, ma nemmeno un'umiliazione per la democrazia", ha precisato l'ambasciatore Cutillo, secondo il quale l'attuale crisi politica "è complessa. Per molti aspetti nata e sviluppata all'interno dell'opposizione e quindi in gran parte spetta all'opposizione di trovare le soluzioni al suo interno", ha detto Cutillo. (segue) (Alt)