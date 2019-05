Albania: ambasciatore Italia, "amministrative legittime anche senza partecipazione opposizione" (3)

- "In altri paesi – ha aggiunto l'ambasciatore italiano – credo che una crisi del genere sarebbe stata amministrata all'interno dei partiti, in base alle regole del funzionamento democratico interno. In Albania è un po più diverso. I partiti sono più rigidi, e quindi cercano di esportare fuori, crisi che vanno risolte al loro interno". Tra la posizione dell'opposizione e quella della maggioranza, esiste un grande divario. Da parte sua il premier Rama ha ripetutamente che non intende dimettersi e che le amministrative "saranno svolte nel giorno prestabilito". L'opposizione invece preme a dichiarare di "non permettere lo svolgimento di elezioni fasulle, senza la reale opposizione, ma con un'opposizione fasulla". (segue) (Alt)