Albania: ambasciatore Italia, "amministrative legittime anche senza partecipazione opposizione" (5)

- Il presidente Meta ha ribadito che "la costituzione precisa chiaramente l'obbligo per la tutela del pluralismo politico. Ciò sottintende non solo l'esistenza di differenti formazioni politiche, ma anche la loro reale possibilità di poter competere, in pari condizioni e senza ostacoli, in elezioni libere, quale l'unica possibilità per rispettare il diritto costituzionale dei cittadini a scegliere ed eleggere", ha sottolineato il capo dello Stato, aggiungendo che "e' la mia responsabilità di garantire, entro i limiti previsti, il rispetto della costituzione, sia sull'aspetto formale che del contenuto. A mio avviso, la convivenza democratica e l'unità del popolo sono dei principi costituzionali che vanno tutelati, prima di ogni altra regola dalla secondaria importanza". Per la maggioranza invece non ci sarebbe nessuno spazio "per poter mettere in discussione la data delle amministrative". (Alt)