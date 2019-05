Qatar: primo ministro partecipa al vertice della Mecca

- Il primo ministro del Qatar Abdullah bin Nasser al Thani, parteciperà al vertice della Mecca in Arabia Saudita per discutere della sicurezza regionale. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Lolwah al Khater in un tweet. ''Le crescenti tensioni della regione hanno reso la partecipazione di alto livello un dovere nazionale e umanitario per raggiungere la sicurezza collettiva" ha aggiunto. (Res)