Medio Oriente: trasferite 15 famiglie palestinesi nella valle del Giordano

- Le forze israeliane hanno trasferito 15 famiglie palestinesi nella valle del Giordano settentrionale in Cisgiordania per effettuare esercitazioni militari su larga scala, secondo fonti palestinesi. Il funzionario palestinese incaricato degli affari degli insediamenti nella valle del Giordano, Aref Daraghmeh, ha dichiarato che l'esercitazione, iniziata alle 7 del mattino di ieri, è un addestramento intensivo che sarà svolto in diverse aree della zona. (Res)