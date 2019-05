Torino: operai protestano sulla torre di piazza Castello, "vogliamo i nostri soldi"

- E' in corso questa mattina, in pieno centro a Torino, la protesta di una decina di operai. Sono sulla terrazza al quarto piano della torre littoria, in piazza Castello: "Vogliamo i nostri soldi" e "Abbiamo lavorato: pagate", gli striscioni esposti. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di lavoratori edili della ditta che ha effettuato la ristrutturazione della torre, recentemente fallita. Sul posto gli agenti della digos e i vigili del fuoco. (Rpi)