Istat: nel primo trimestre 2019 indice destagionalizzato del fatturato dei servizi -0,2%

- Nel primo trimestre 2019 l’Istat ha stimato che l’indice destagionalizzato del fatturato dei servizi sia diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e che l’indice generale grezzo sia calato, in termini tendenziali, dello 0,5%. La diminuzione congiunturale del primo trimestre 2019, ha evidenziato l’Istat nel rapporto pubblicato stamattina, ha seguito il lieve aumento registrato nel trimestre precedente. In particolare sono state registrate variazioni positive per i Servizi di informazione e comunicazione (+0,9%) e Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+0,1%), mentre sono state evidenziate flessioni per le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-1,2%), per le Agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (-0,8%), per il Trasporto e magazzinaggio (-0,2%) e per i settori del Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,1%). Nel primo trimestre 2019 l’Istat ha evidenziato incrementi tendenziali per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,8%) e per i Servizi di informazione e comunicazione (+0,3%). Variazioni negative hanno caratterizzato, invece, i settori delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (-5,6%), del Commercio all’ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-0,3%) e delle Agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle imprese (-0,1%). L’istituto di statistica ha registrato, infine, una variazione nulla per il Trasporto e magazzinaggio. (Ren)