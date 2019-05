Agroalimentare: Meloni, sconcertante silenzio governo su Lactalis, fermare azioni predatorie francesi

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook: "Continua la guerra economica della Francia per depredare l'Italia. La multinazionale francese Lactalis, dopo essersi già comprata Parmalat, Invernizzi e Galbani, ora mette le mani anche sulla Nuova Castelli, società leader nell'esportazione dei formaggi Dop italiani e in particolare del Parmigiano Reggiano. Consegnare ai francesi, nostri concorrenti, la distribuzione dei formaggi italiani e del Parmigiano Reggiano, è - spiega - una operazione suicida per noi. Sconcertante il silenzio e l'immobilismo del governo italiano. Fratelli d'Italia chiede azioni serie per fermare queste azioni predatorie francesi e difendere le aziende e i posti di lavoro italiani", conclude.(Rin)