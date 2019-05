Ungheria: ministero Istruzione vuole imporre controllo totale su Accademia Scienze

- Il ministero dell'Innovazione e della Tecnologia ungherese intende ottenere il controllo finanziario sull'Accademia delle scienze (Mta). Questo quanto emerge dal disegno di legge di ristrutturazione dell'istituto, pubblicato da "index.hu". La nuova normativa potrebbe entrare in vigore già a partire dal prossimo primo agosto, poiché il ministro Laszlo Palkovics ha più volte paventato la presentazione della legge in seno all'Assemblea nazionale. Secondo quanto scrive "index.hu" l'esecutivo ungherese ha finora accantonato il disegno di legge per dedicarsi alle elezioni europee, appena conclusesi. L'Mta non ha nemmeno ancora ricevuto un invito alla discussione. (segue) (Vap)