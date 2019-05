Ungheria: ministero Istruzione vuole imporre controllo totale su Accademia Scienze (2)

- La bozza prevede che all'Mta sia sottratto il controllo di tutti i suoi quindici istituti di ricerca, da trasferire alla rete di ricerca Eotvos Lorand (Elkh), di nuova formazione e sotto controllo statale. Questo nuovo ente avrà un consiglio direttivo composto da tredici persone: sei scelte dal governo e le altre rappresentanti del mondo accademico. Il primo ministro nominerà il presidente su proposta congiunta del consiglio. La soluzione proposta dall'Mta, ossia che la direzione fosse composta per un terzo da rappresentanti del governo, per un terzo da quelli dell'Mta e per l'ultimo terzo da delegati del mondo della ricerca, è stata rigettata. L'organo deciderà in merito alla riorganizzazione, abolizione e istituzione dei vari centri di ricerca e nominerà i loro direttori. La notizia che l'Mta dovrà cedere all'Elkh il controllo di infrastrutture e capitali rappresenta un ulteriore passo verso la nazionalizzazione, nonostante i dinieghi da parte del ministro Palkovics e del premier Viktor Orban. (Vap)