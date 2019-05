Albania-Ue: leader opposizione, "negoziati adesione non saranno aperti. Premier Rama responsabile"

- L'Albania non ha soddisfatto i criteri richiesti da Bruxelles e i paesi membri non daranno il via libera all'avvio dei negoziati di adesione Ue a causa della situazione in cui il governo del premier socialista Edi Rama ha portato il paese. Lo ha affermato il leader dell'opposizione albanese di centro destra Lulzim Basha, commentando la decisione di ieri della Commissione europea la quale ha raccomandato al Consiglio europeo l'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord. Anche se non lo ha detto esplicitamente, Basha non ritiene affidabile il rapporto della Commissione. "I paesi membri hanno i loro rapporti individuali sugli sviluppi in Albania, i rapporti delle loro agenzie e dei loro servizi segreti sulla situazione della criminalità e dei legami con il governo, i rapporti delle istituzioni finanziarie internazionali sulla corruzione. I parlamenti e i governi dei paesi membri prendono le decisioni in base ai rapporti delle istituzioni le quali riferiscono la situazione reale nel paese", ha dichiarato Basha. (segue) (Alt)