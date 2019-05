Albania-Ue: leader opposizione, "negoziati adesione non saranno aperti. Premier Rama responsabile" (3)

- Il premier ha poi aggiunto che se non ci fosse per le proteste violente dell'opposizione "sono sicuro al 100 per cento, che non ci sarebbe stato nessun problema per ottenere il via libera dal Consiglio" del prossimo 20-21 giugno. Nel suo rapporto sull'Albania, la Commissione Ue sottolinea che "i partiti dell'opposizione devono impegnarsi in modo costruttivo nelle istituzioni democratiche ed a favore di un ampio consenso europeo". Il rapporto ha poi messo in evidenza che il paese "ha soddisfatto quanto prestabilito dalla decisione del Consiglio dello scorso giugno 2018", il quale ha rinviato al prossimo mese la decisione finale sull'Albania. "L'Albania ha fatto la sua parte, adesso spetta all'Ue fare la sua", ha dichiarato a Bruxelles, l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza Federica Mogherini. (segue) (Alt)