Albania-Ue: leader opposizione, "negoziati adesione non saranno aperti. Premier Rama responsabile" (5)

- Per l'ambasciatore Soreca, la decisione di della Commissione rappresenta "una pietra miliare molto importante per l'Albania. Il grande sostegno popolare e la fiducia nell'Unione europea hanno aiutato il paese a spingere in avanti e consolidare il processo di riforme senza precedenti", ha detto Soreca, aggiungendo che "le prossime settimane saranno cruciali", riferendosi alla prossima riunione del Consiglio europeo. "In attesa della riunione del Consiglio, faremo di tutto per influenzare il giudizio politico dei paesi membri", ha spiegato Rama, consapevole del fatto che non mancano tuttora i paesi scettici nei confronti dell'Albania e del suo avanzamento nel percorso di integrazione europea. (Alt)