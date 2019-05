Messico: Lopez Obrador, il 2 giugno si apre cantiere per settima raffineria del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha confermato che domenica 2 giugno verrà posta la prima pietra della raffineria di Dos bocas, nello stato sudorientale di Tabasco. I lavori dell'importante infrastruttura si avvieranno nel giorno in cui alcuni stati del paese nordamericano andranno alle urne per l'elezione del governatore o dei parlamenti locali. la coincidenza ha sollevato alcune critiche da parte delle opposizioni, pronte a denunciare la "sovraesposizione mediatica" del capo dello stato. In questo senso, le autorità elettorali hanno chiesto ala presidenza di sospendere la trasmissione della conferena stampa che Lopez Obrador effettua tutte le mattine, negli stati in cui si va al voto, e di ritirare i video dai profili internet ufficiali, fino alla chiusura delle urne. Al voto, considerato un primo test per "Amlo" da quando si è insediato alla guida del paese, andranno sei statali: in due di questi - Puebla e Bassa California - si eleggerà il governatore. (segue) (Mec)