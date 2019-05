Camorra: arrestato in Marocco latitante affiliato a clan Polverino

- Nelle scorse ore è stato tratto in arresto in Marocco il latitante Raffaele Vallefuoco, tra i 50 più ricercati in Italia. Grazie alla sinergia tra Interpol e i servizi segreti marocchini del Dsgt, Vallefuoco, ritenuto essere affiliato al clan Polverino, è finito in manette a Skirhat, nella regione di Rabat. Il latitante era stato arrestato già nel 2012 in Spagna, nella villa di Jerez de la Fronteira, insieme al boss Giuseppe Polverino. A due mesi dall’arresto, estradizione e processo: 30 anni il verdetto. Vallefuoco fu rimesso in libertà a seguito di un vizio di forma. (Ren)