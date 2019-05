Traffico: Code su tratti milanesi A4, A8 e su A50 tra Terrazzano e Cusago

- Sulla A4 Torino-Brescia in direzione Trieste code a tratti tra Nodo di Pero e Milano est per traffico intenso e, in direzione Torino code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano coda tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste per traffico intenso. Infine sulla Tangenziale Ovest A50, in carreggiata Sud, coda a tratti tra la Barriera di Terrazzano e MI Bisceglie/Cusago.(Rem)