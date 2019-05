Infrastrutture: Georgia, cancellato permesso costruzione porto acque profonde di Poti

- Il permesso di costruzione per un nuovo porto di acque profonde a Poti è stato cancellato. Lo ha detto oggi Natia Turnava, ministro dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile della Georgia. Secondo il ministro, il direttore dell'Agenzia per la costruzione e la supervisione tecnica del ministero dell'Economia della Georgia è stato licenziato. "Prima di tutto, vorrei dire che questo documento non è un permesso di costruzione, questo è il documento sulle condizioni preliminari per l'uso del suolo emesse da una delle nostre agenzie, vale a dire, per ordine del capo dell'Agenzia per la costruzione e supervisione tecnica. La questione non è stata concordata con alcun membro del governo o con me, personalmente”, ha spiegato il ministro. “Inoltre, come si è scoperto, il documento è stato rilasciato attraverso la violazione di alcune procedure. Pertanto, oggi abbiamo preso una decisione e cancellato questo documento, e il capo dell'agenzia è stato licenziato”, ha spiegato Turnava. (segue) (Res)