Infrastrutture: Georgia, cancellato permesso costruzione porto acque profonde di Poti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dello stanziamento ha provocato diverse polemiche, soprattutto per il concomitante progetto del porto di Anaklia. I finanziatori di questo progetto hanno espresso disappunto dopo la notizia dello stanziamento di 250 milioni di dollari per il nuovo scalo di Poti. “Per quanto riguarda il porto di Anaklia, abbiamo ripetutamente affermato che è di importanza strategica per noi. Questo progetto gode di un sostegno senza precedenti da parte del governo”, ha detto Turnava, commentando la notizia. “Lavoriamo attivamente, anche con le banche internazionali, e nutriamo grandi speranze sul fatto che l’investitore privato Anaklia Development Consortium soddisfi i suoi obblighi in questo senso", ha detto il ministro. (Res)