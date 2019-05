Migranti: Civati-Maestri (Possibile): denuncia Sea Watch terribile, c'è chi brandisce rosario e lascia morti in mare

- Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, e Andrea Maestri, della segreteria nazionale di Possibile, commentano in una nota congiunta il video diffuso dalla Sea Watch: "Una denuncia che lascia senza parole. Il video diffuso dalla Sea Watch rappresenta un'altra pagina orribile della disumanità che stiamo vivendo. Ci sono mani al governo che brandiscono il rosario, come ennesima arma di distrazione di massa, ma di fronte a queste morti manifestano indifferenza. Il loro è un atto di odiosa disumanità. L'Europa e i sovranisti - aggiungono Civati e Maestri - che esibiscono la cristianità come vessillo identitario si dovrebbero vergognare e ne dovrebbero rispondere davanti a un'opinione pubblica indifferente e allineata che accetta la morte di persone inermi, causata da colpevoli omissioni di soccorso, come modalità ammessa di lotta politica per il consenso. Ma il male viene da lontano- precisano - dalla scelta sciagurata di criminalizzare le navi delle Ong con la conseguenza di desertificare il Mediterraneo da fondamentali presidi umanitari".(Com)