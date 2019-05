Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e gli assessori Laura Galimberti (Educazione) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) intervengono al convegno "Milano. Linea diretta con i bambini e i ragazzi della città", organizzato dall'ufficio della Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza Anna Maria Caruso, Terre des Hommes e i suoi partner di progetto.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 9.30)La vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alle Attività produttive Cristina Tajani presentano l'ingresso del Comune di Milano nel programma Circular Economy 100 (CE100) della Ellen MacArthur Foundation, nato per consentire alle organizzazioni pubbliche e private di sviluppare nuove opportunità e accelerare le proprie azioni nell'ambito dell'economia circolare. Il programma unisce aziende, governi, città, università e innovatori in un'unica piattaforma. Alla conferenza stampa sono presenti anche Ashima Sukhdev (Government & Cities Programme Lead della Fondazione Ellen MacArthur), Massimiano Tellini (Global Head-Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center), Tommaso De Luca (responsabile comunicazione di Lucart), Luca Meini (Head of Circular Economy di Enel spa) e Andrea di Stefano (responsabile comunicazione di Novamont).Palazzo Marino - Sala dell'Orologio, piazza della Scala 2 (ore 11.30)Gli assessori Filippo Del Corno (Cultura) e Cristina Tajani (Politiche del lavoro e Attività produttive) presentano la settima edizione di '"Estate Sforzesca", la rassegna di musica, teatro e danza che si svolgerà al Castello Sforzesco dal 7 giugno al 25 agosto.Castello Sforzesco - Sala Bertarelli (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino - Aula consiliare, piazza della Scala 2 (ore 16.30)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa all'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato.viale Jenner 73, (ore 17.30) (segue) (Rem)