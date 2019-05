Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEIl premio Nobel per la Chimica 2016 Sir J. Fraser Stoddart al Politecnico di Milano perla lecture "The growing impact of the Mechanical bond on polymer and materials sciences".Politecnico di Milano - Aula Natta, edificio 6, piazza Leonardo Da Vinci 32 (ore 10.30)Presidio ai cancelli chiusi di Mercatone Uno a Verdello prima dell'assemblea che Fisascat Cisl e Filcams Cgil avranno con i lavoratori.Mercatone Uno, viale Lombardia 7 , Verdello/BG (ore 17.00)Presentazione del Rapporto Export 2019 di SACE SIMEST (gruppo CDP) "Export Karma. Il futuro delle imprese italiane passa ancora per i mercati esteri". Intervengono il presidente SACE, Beniamino Quintieri, lo chief economist di SACE Alessandro Terzulli, la vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria Licia Mattioli, il ceo di Ubi Banca Victor Massiah, l'ad di SACE Alessandro Decio, la presidente e ad del Gruppo Bracco Diana Bracco, il presidente di SAIPEM Francesco Caio, il presidente del gruppo ICM Gianfranco Simonetto. Conclusioni di Massimo Tononi, presidente di Cassa depositi e prestiti. Modera il vicedirettore del Corriere della Sera, Daniele Manca.Palazzo Mezzanotte, piazza Affari 6 (ore 15.30)Concerto di Brahms organizzato dall'associazione Riaprire i Navigli e dall'associazione Marco Budano, per promuovere la riapertura dei Navigli a Milano.Villa Litta Modigliani, viale Affari 21 (ore 20.30) (Rem)