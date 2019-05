Romania: socialdemocratico Ciolacu eletto presidente della Camera dei deputati

- Il socialdemocratico Marcel Ciolacu è stato eletto presidente della Camera dei deputati della Romania ottenendo in aula 172 voti in favore e 120 contrari. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Ciolacu è stato sostenuto dalla coalizione al governo formata dal Partito socialdemocratico (Psd) e dall'Alleanza liberal democratica (Alde). La liberale Raluca Turcan ha ottenuto invece 100 voti a favore e 192 contrari; mentre Kelemen Hunor dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) ha ottenuto 20 voti a favore e 272 contrari. Il posto di presidente della Camera dei deputati è divento vacante dopo che l'ex presidente e leader del Psd Liviu Dragnea è stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere per abuso d'ufficio. Dal 2002, Ciolacu è stato consigliere comunale e prefetto ad interim a Buzau (città nella parte sud orientale del paese). Nel marzo 2013 il primo ministro Victor Ponta ha nominato Ciolacu consigliere onorario su questioni della regionalizzazione e dell' amministrazione pubblica, e nel 2014 è diventato segretario generale della Camera dei deputati. (segue) (Rob)