Energia: Sentjurin (Gecf), produzione regione Caspio crescerà del 54 per cento entro il 2040

- La regione del Caspio aumenterà la produzione di gas del 54 per cento entro il 2040. Lo ha detto il segretario generale del Forum dei paesi esportatori di gas (Gecf), Juri Sentjurin, nel corso della 26ma Conferenza internazionale sul petrolio e gas del Caspio in corso a Baku. Sentjurin ha sottolineato che la dinamica positiva della domanda di gas naturale è un fattore fondamentale che influenza gli sforzi dei paesi della regione del Caspio a espandere le loro capacità produttive e sviluppare le infrastrutture di esportazione. "Si prevede che la regione del Caspio aumenterà la sua produzione di gas del 54 per cento. Azerbaigian, Iran, Kazakhstan, Russia e Turkmenistan, tutti i paesi caspici, saranno i principali contributori all'espansione impressionante, dato un gran numero di progetti, già realizzati. La regione ha ottime prospettive per aumentare le esportazioni di gas fornendo nuovi mercati, come Afghanistan, India, Pakistan, ovviamente l’Europa e espandendo quelli esistenti verso Cina e Turchia", ha affermato il segretario generale Gecf. (Res)