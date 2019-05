Egitto-Tunisia: ministro Esteri Shoukry incontra omologo Jhinaoui, focus su Libia

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha incontrato ieri sera l’omologo tunisino Khemaies Jhinaoui. Lo ha annunciato lo stesso ministero del Cairo in un comunicato. Il colloquio è avvenuto a Gedda, in Arabia Saudita, a margine della riunione preparatoria per il 14mo summit dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oci). I due hanno discusso dei rapporti bilaterali ma anche di una serie di questioni regionali d’interesse comune, in particolare la crisi libica. A questo proposito, Shoukry e Jhinaoui hanno sottolineato l’importanza di ripristinare la sicurezza e la stabilità nel paese vicino attraverso una soluzione politica che preveda anche l’eliminazione di ogni forma di terrorismo e del caos provocato dalla presenza di milizie armate. I due ministri hanno inoltre espresso la necessità di rafforzare i controlli contro il contrabbando di armi e il traffico di combattenti stranieri in Libia. (Cae)