Energia: Cina, città di Wuhan mette in circolazione cinque linee di autobus a idrogeno

- Wuhan, capitale della provincia centrale cinese di Hubei, ha messo in circolazione cinque linee di autobus a idrogeno, destinati a ridurre le emissioni di anidride carbonica dei trasporti urbani. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che spiega che un totale di 21 autobus verranno attivati sui percorsi selezionati. La città sta anche accelerando la costruzione di stazioni di rifornimento di idrogeno e e delle relative infrastrutture. Gli autobus a idrogeno sono meno rumorosi e più efficienti dei veicoli tradizionali. I veicoli, che non producono inquinamento, possono percorrere 300 chilometri con un rifornimento di 6 minuti. Diverse importanti città cinesi, tra cui Shanghai e Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, hanno in programma di promuovere l'uso di autobus alimentati a idrogeno. Entro il 2020, Shanghai punta ad avere tremila veicoli a idrogeno in funzione. (Cip)