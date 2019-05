Usa-Corea del Nord: segretario Difesa contraddice Trump su test balistici

- Il segretario della Difesa ad interim degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, ha definito i test di missili balistici a corto raggio effettuati dalla Corea del Nord all’inizio di maggio una violazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le parole di Shanahan ricalcano le recenti dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, che avevano suscitato una dura reazione da parte di Pyongyang; il segretario Usa ha anche espresso una posizione in contrasto con quella del presidente Donald Trump, che durante la sua recente visita di Stato in Giappone aveva sminuito la portata dei test balistici, definendoli un tentativo del leader nordcoreano Kim Jong-un di “attirare l’attenzione” internazionale. “Molte persone credono che potrebbe essere stata una violazione (delle sanzioni Onu). Io la vedo diversamente", aveva dichiarato Trump. (segue) (Was)