Usa-Corea del Nord: segretario Difesa contraddice Trump su test balistici (3)

- Gli Stati Uniti hanno evitato un pericoloso inasprimento dei toni in occasione dei lanci di missili a corto raggio effettuati dalla Corea del Nord all’inizio di maggio, ma sono pronti ad azioni più decise nel caso Pyongyang effettui nuovi lancio in futuro. Secondo l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, gli Usa hanno avvertito la Corea del Nord di essere pronti a domandare un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio imposto a Pyongyang dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu), in caso di ulteriori collaudi di armi balistiche. Secondo l’agenzia di stampa, gli Usa hanno riferito al Giappone e a membri permanenti del Consiglio di sicurezza che “non ignoreranno” ulteriori test balistici nordcoreani, in occasione di una riunione informale del Consiglio tenuta questo mese a New York. Tokyo avrebbe concordato con la posizione di Washington, sostenendo che sminuire le provocazioni militari nordcoreane sia un approccio errato. (segue) (Was)