Cina: inviato cinese Unione Africana, accordo libero scambio favorisce legami economici

- L'accordo africano di libero scambio continentale (Afcfta), che entra in vigore oggi, contribuirà a intensificare e rafforzare i legami economici e commerciali con la Cina, ha affermato Liu Yuxi, capo della missione cinese presso l'Unione africana (Ua). "La Cina apprezza i progressi nella costruzione della zona di libero scambio, sostiene l'Africa nella promozione dell'interconnettività ed è pronta a collaborare con il Continente africano per promuovere il regime di libero scambio", ha dichiarato Liu. "Il libero scambio e la connettività delle strutture sono il contenuto principale della costruzione congiunta della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) da parte della Cina e dell'Africa", ha detto Liu, aggiungendo che le due parti dovrebbero costruire legami economici e commerciali più stretti sviluppando la zona di libero scambio, e promuovere la cooperazione nell'ambito della Bri. (segue) (Cip)