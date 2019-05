Cina: inviato cinese Unione Africana, accordo libero scambio favorisce legami economici (2)

- La Cina è stata il principale partner commerciale dell'Africa per 10 anni consecutivi, con un investimento complessivo di oltre 110 miliardi di dollari nel continente. Risultati positivi sono stati ottenuti negli ultimi anni nella realizzazione congiunta della Bri. La Cina ha firmato memorandum d'intesa con 39 paesi africani e la Commissione dell'Ua: la cooperazione con il paese asiatico ha sostanzialmente contribuito allo sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'accordo Afcfta è stato approvato da 22 paesi il mese scorso, raggiungendo la soglia minima di adesione e dovrebbe entrare in vigore oggi, 30 maggio. L’iniziativa ha gettato le basi per quella che potrebbe essere la più grande zona di libero scambio del mondo per il numero di paesi partecipanti, che coprono oltre 1,2 miliardi di persone con un prodotto interno lordo combinato di 2.500 miliardi di dollari. (segue) (Cip)