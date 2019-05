Cina: inviato cinese Unione Africana, accordo libero scambio favorisce legami economici (3)

- "È una pietra miliare in Africa che negli ultimi anni ha sostenuto la bandiera dell'unità e la promozione dell'integrazione economica", ha detto Liu. L’accordo dovrebbe promuovere il libero flusso di merci, servizi, capitali e persone, riducendo le tariffe e le barriere commerciali, fattore di grande importanza per la transizione economica dell'Africa e per migliorare il suo status nel commercio globale e nella catena del valore. "Dato il crescente sentimento di anti-globalizzazione, protezionismo e unilateralismo, l'Afcfta aumenterà la facilitazione e la liberalizzazione del commercio globale, e imprimerà nuovo slancio alla promozione di un'economia mondiale aperta", ha detto l'ambasciatore cinese. Liu ha inoltre sottolineato il contributo delle aziende cinesi allo sviluppo delle relazioni Cina-Africa, affermando che l'Afcfta introdurrà una nuova vitalità nel miglioramento della cooperazione bilaterale e della sua qualità ed efficienza. (segue) (Cip)