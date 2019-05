Serbia-Slovacchia: premier slovacco Pellegrini in visita a Belgrado

- Il primo ministro della Slovacchia, Peter Pellegrini, si reca oggi in visita ufficiale in Serbia. Secondo un comunicato diramato dal governo di Belgrado, Pellegrini sarà ricevuto dalla premier serba, Ana Brnabic. La riunione si terrà presso la sede di Palazzo Serbia a Belgrado. Dopo un incontro a due fra i premier si terrà la riunione fra le due delegazioni governative. Nel corso della visita è prevista la firma di alcuni accordi bilaterali. Successivamente Brnabic e Pellegrini si recheranno in visita presso il Parco scientifico-tecnologico di Belgrado. Nel pomeriggio i primi ministri presenzieranno infine al Forum economico serbo-slovacco che si terrà nella capitale serba. (Seb)