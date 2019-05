Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- Ore 11.30 - Assessorato Sport corso Ferrucci 122: l'assessore allo Sport interviene alla conferenza stampa della Pigiama Run for Africa.Ore 11.30 - Palazzo Carignano, via Accademia delle Scienze 5: l'assessore al Commercio Sacco partecipa alla conferenza stampa "Turin Coffee".Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione, la III Commissione e la V Commissione. Odg: 1) Delibera "Cambio d'uso da commerciale a terziario di unità immobiliare al piano terreno di metri quadrati 532,36 di Slp con modifiche interne in via Isonzo, 4/F"; 2) Delibera "Recupero e rifunzionalizzazione di complesso edilizio a destinazione produttiva, con cambio di destinazione d'uso di una porzione da produttivo a commerciale, in via Catania, 39/A; 3) Delibera "Ristrutturazione di fabbricato a destinazione produttiva finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale in corso Verona, 37 angolo via Catania.Ore 16 - Sopralluogo della Commissione Servizi pubblici locali (pres.Monica Amore) la II Commissione (pres.Roberto Malanca) e la Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) presso Gtt: applicativi progettazione nuove linee e monitoraggio dei passaggi in tempo reale. (la seduta non è pubblica)Ore 18 - Museo dell'automobile, corso Unità d'Italia 40: l'assessore al Commercio Sacco partecipa alla presentazione "Asfanè Diecidieci, Italian Premiere". (Rpi)