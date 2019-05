Russia-Ue: Lavrov auspica ripresa relazioni, abbiamo obiettivi comuni (2)

- L'Unione europea ha legato qualsiasi normalizzazione dei legami con la Russia al processo di pace nell'Ucraina orientale. Lavrov ha messo in discussione la posizione di Bruxelles, affermando che era ovvio che le autorità di Kiev hanno boicottato tutti gli sforzi per porre fine al conflitto. Il ministro russo ha affermato che la stabilità dell'Unione europea dipende da un gruppo di funzionari apertamente ostili e che hanno cercato di demonizzare la Russia, dipingendola come la principale minaccia alla sicurezza del continente. "Sfortunatamente, il benessere e la stabilità dell’area europea dipendono da un piccolo gruppo di russofobi estremamente aggressivi all'interno dell'Ue che fondamentalmente agiscono in base agli ordini di Washington", ha detto Lavrov. recentemente, c'è stata una ripresa del dialogo politico tra la Russia e l'Europa, ha aggiunto il ministro. Mosca e Bruxelles hanno collaborato a progetti scientifici e culturali, ha affermato Lavrov, il che significa che oggettivamente non vi sono validi motivi che ostacolino i rapporti bilaterali. (Bus)