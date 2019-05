Energia: Lavrov, estensione Turkish Stream aumenterebbe sicurezza energetica della Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Turkish Stream ha creato notevoli opportunità di cooperazione: estenderlo alla Bulgaria aumenterebbe la sicurezza energetica del paese balcanico. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergej Lavrov in un'intervista al media bulgaro “International Life”. Tuttavia, ha aggiunto il capo della diplomazia russa, “la dolorosa esperienza di South Stream dimostra che la Commissione europea deve prima garantire con fermezza che Bruxelles non boicotterà i piani esistenti”. La sezione terrestre del Turkish Stream attraverserà i territori di Turchia (per circa 180 chilometri) e Grecia. La prima parte della condotta è mirata a soddisfare la crescente domanda di gas del mercato turca, mentre la seconda dovrebbe trasportare il metano nell’Europa meridionale e sud orientale. Entrambe le sezioni avranno una capacità di 15,75 miliardi di metri cubi di gas l’anno. In totale, il progetto dovrebbe arrivare a costare 11,4 miliardi di euro. Si prevede che diventi operativo entro la fine del 2019.(Bus)