Libia: Al Mismari, paesi stranieri sostengono il terrorismo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha denunciato la presenza di “paesi stranieri che sostengono il terrorismo in Libia”. Parlando ieri sera nella conferenza stampa settimanale in merito alla consegna del terrorista egiziano Hisham Ashmawi alle autorità egiziane dopo la sua cattura a Derna da parte dell’Lna, Al Mismari ha aggiunto: “Abbiamo consegnato anche altri terroristi all’Egitto oltre ad Ashmawi”. Il portavoce dell’Lna ha inoltre rivelato che vi sono “vi sono centinaia di terroristi” a Tripoli e in Turchia. (Lit)