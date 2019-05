Roma: in corso operazione legalità a Bastogi. Negli alloggi vigili trovano muri abbattuti e doppie "assegnazioni" (2)

- Gli alloggi assegnati temporaneamente con determinazione dirigenziali a inizio anni '90 dopo l'acquisto del residence da parte del comune per far fronte all'emergenza abitativa non sono mai stati inseriti nel sistema Erp (edilizia residenziale pubblica) e quindi nella gestione ordinaria delle assegnazioni attraverso le graduatorie. Inoltre, in diverse palazzine, manca l'allaccio alla rete a gas e così sono presenti più di 500 bombole. Durante le operazioni stati trovati molti occupanti abusivi. Ma anche situazioni di mala gestione amministrativa: "Abbiamo trovato persone che sono regolarmente assegnatarie di due alloggi", raccontano i vigili. E ancora: "In alcuni casi sono stati sfondati i muri per unire gli appartamenti". Nei piazzali del complesso, pieni di monnezza e mezzi abbandonati, il comandante Di Maggio ha disposto la rimozione dei camper e delle auto parcheggiate, ma senza assicurazioni o libretto. (xcol4)