Giappone: premier malese Mahathir apre conferenza “Future of Asia” (5)

- Il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, si trova a Tokyo da martedì 28 maggio, per prendere parte alla conferenza “Future of Asia” organizzata dal gruppo mediatico “Nikkei”. Il primo ministro è stato ricevuto all’aeroporto di Tokyo dal ministro di Stato per gli Esteri giapponese, Toshiko Abe, nella giornata di martedì. L’agenda della visita di Hasina prevede un incontro con la controparte giapponese, Shinzo Abe, e con la comunità imprenditoriale giapponese. Durante la visita del primo ministro bengalese, i due paesi dovrebbero firmare accordi di assistenza ufficiale allo sviluppo per un importo di 2,5 miliardi di dollari. Il 31 maggio Hasina lascerà il Giappone alla volta dell’Arabia Saudita per prendere parte al summit dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic). (Git)