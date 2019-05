Malesia: Mahathir, faremo ricorso a tecnologia Huawei “il più possibile”

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, ha sollecitato gli Stati Uniti ad avanzare concessioni nel contesto del conflitto commerciale tra quel paese e la Cina, incluso il fronte che vede al centro il colosso cinese dell’elettronica Huawei, ed ha avvertito le due maggiori potenze globali che l’assenza di un accordo negoziale rischia di condurre a conflitti militari. Huawei ha conseguito nel campo dell’elettronica per le comunicazioni “un tremendo vantaggio rispetto alla tecnologia statunitense”, ha detto Mahathir dal palco della conferenza Future of Asia, in corso a Tokyo. Il premier ha aggiunto che gli Usa devono accettare come un dato di fatto l’assottigliamento del loro primato nel campo della ricerca e dello sviluppo, e la contestuale emersione dell’Asia. (segue) (Git)