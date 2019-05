Malesia: Mahathir, faremo ricorso a tecnologia Huawei “il più possibile” (2)

- “Se non resto primo ti bandisco, ti invio navi da guerra. Questa non è competizione. Questa è intimidazione”, ha accusato Mahathir, riferendosi alla campagna di boicottaggio intrapresa da Washington contro Huawei. Gli Usa hanno recentemente incluso l’azienda cinese nella lista nera del dipartimento di Stato, impedendole l’acquisizione di componenti e servizi dagli Usa, e portando alla sospensione dei rapporti con alcuni dei suoi maggiori fornitori internazionali. Mahathir ha dichiarato che la Malesia non intende seguire la rotta tracciata da paesi come Giappone e Australia, che hanno risposto alle sollecitazioni statunitensi escludendo Huawei dallo sviluppo delle loro reti 5G nazionali. “La ricerca di Huawei è assai più vasta di quanto nelle capacità della Malesia. Tenteremo di fare uso della loro tecnologia il più possibile”, ha detto il premier malese, aggiungendo di non essere preoccupato dai presunti rischi di spionaggio, perché “siamo un libro aperto”. (segue) (Git)