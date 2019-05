Malesia: Mahathir, faremo ricorso a tecnologia Huawei “il più possibile” (5)

- Globe Telecom, principale operatore di rete mobile delle Filippine, ha confermato il lancio del suo servizio 5G in collaborazione con il colosso tecnologico cinese Huawei, a partire dal prossimo trimestre. Manila ha dunque deciso di non seguire la linea degli Stati Uniti e di una crescente lista di altri Stati, che hanno escluso Huawei dallo sviluppo delle loro reti 5G sulla base dei presunti rischi per la sicurezza posti da quell’azienda. Washington accusa Huawei di furto di segreti industriali e spionaggio, e lunedì il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rivolto un nuovo monito in merito all’azienda cinese nel corso di una visita ufficiale in Ungheria. Le Filippine, però, hanno deciso, al pari di altri paesi del Sud-est Asiatico, di continuare ad affidarsi a Huawei per lo sviluppo delle loro reti 5G. Stando a indiscrezioni mediatiche citate dal quotidiano “Nikkei”, anche Thailandia e Singapore si apprestano a collaudare servizi 5G con tecnologia Huawei. Globe Telecom, che conta oltre 60 milioni di utenze, punta proprio sulla tecnologia 5G di Huawei per fronteggiare la competizione di China Telecom, che si appresta ad entrare nel mercato della telefonia mobile filippino grazie al via libera di Manila. (segue) (Git)