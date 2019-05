Malesia: Mahathir, faremo ricorso a tecnologia Huawei “il più possibile” (7)

- Washington accusa Huawei di furto di segreti industriali e spionaggio, e lunedì il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha rivolto un nuovo monito in merito all’azienda cinese nel corso di una visita ufficiale in Ungheria. Le Filippine, però, hanno deciso, al pari di altri paesi del Sud-est Asiatico, di continuare ad affidarsi a Huawei per lo sviluppo delle loro reti 5G. Stando a indiscrezioni mediatiche citate dal quotidiano “Nikkei”, anche Thailandia e Singapore si apprestano a collaudare servizi 5G con tecnologia Huawei. (Git)