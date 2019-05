Cina: Pechino ha istituito fondo da 724 milioni di dollari per sviluppo industria 5G

- Pechino ha istituito un fondo da 5 miliardi di yuan (724 milioni di dollari) per stimolare lo sviluppo dell'industria della tecnologia mobile 5G. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il fondo è stato istituito congiuntamente dall'Investment Management Co di Pechino, la Beijing Yizhuang International Investment and Development Co e la società statale China Jianyin Investment. Il fondo si concentrerà sull'investimento in aziende high-tech nell'intero settore industriale 5G. "Al momento, il 5G è la forza trainante per promuovere lo sviluppo innovativo e di alta qualità della Cina", ha detto Sui Zhenjiang, vicesindaco di Pechino, durante un vertice su sviluppo industriale e investimenti 5G svoltosi a Yizhuang, nel sud-est di Pechino. (segue) (Cip)