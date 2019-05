Cina: Pechino ha istituito fondo da 724 milioni di dollari per sviluppo industria 5G (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città si sta trasformando in un centro nazionale di innovazione scientifica e tecnologica, con vantaggi in termini di infrastrutture di telecomunicazione, talento abbondante e forti capacità di ricerca e sviluppo. Abbiamo preso la decisione di accelerare la spinta per fare scoperte nelle tecnologie 5G e costruire un sistema industriale innovativo 5G", ha detto Sui. "A partire dal 24 maggio, i tre principali operatori di telecomunicazioni, China Mobile, China Telecom e China Unicom, hanno installato 4.700 stazioni base 5G a Pechino", secondo Wang Gang, capo dell'Ufficio municipale di economia e tecnologia dell'informazione di Pechino. (segue) (Cip)