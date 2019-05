Cina: Pechino ha istituito fondo da 724 milioni di dollari per sviluppo industria 5G (3)

- Il governo municipale di Pechino prevede di investire almeno 30 miliardi di yuan (4,3 miliardi di dollari) entro il 2022 per l’installazione delle reti 5G, secondo un piano di sviluppo pubblicato a gennaio. Nella road map di Pechino per lo sviluppo 5G dal 2019 al 2022, il governo municipale ha fissato un obiettivo di fatturato del settore pari a 200 miliardi di yuan (circa 29 miliardi di dollari) entro il 2022. La città punta a far sì che entro il 2022 le istituzioni e le imprese di ricerca scientifica di Pechino possano contribuire in modo determinante agli standard tecnici globali del 5G, rappresentando oltre il 5 per cento di tutti i brevetti internazionali 5G primari ed essenziali. Huang Jianjun, vicepresidente della China Jianyin Investment, ha affermato che le tecnologie 5G sono state profondamente integrate con l'intelligenza artificiale, i big data, l'internet delle cose e altre tecnologie emergenti, inaugurando una nuova era di internet di tutto e una profonda interazione tra umani e macchinari. (segue) (Cip)