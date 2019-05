Cina: Pechino ha istituito fondo da 724 milioni di dollari per sviluppo industria 5G (4)

- La tecnologia 5G non solo migliorerà il modo in cui le persone vivono e lavorano, ma accelererà anche la trasformazione digitale sociale in Cina e creerà competenze chiave in mezzo alla dura battaglia nel settore globale", ha affermato Huang. "Esistono enormi opportunità di investimento per le industrie 5G, inclusi materiali, chip, principali fornitori di apparecchiature, stazioni base, antenne, cloud computing, Internet dei veicoli e Internet delle cose", ha affermato Huang. "Il 5G offrirà opportunità storiche per la Cina economica e Sviluppo sociale", ha aggiunto. Un nuovo istituto di ricerca sul 5G è stato aperto ieri a Yizhuang, Pechino. Secondo un nuovo rapporto di Global System for Mobile Communications Association, la Cina è destinata a diventare il più grande mercato 5G al mondo, con 460 milioni di utenti 5G entro il 2025. (Cip)